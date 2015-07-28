《焦点》中国今年黄金进口或猛降40%，因融资担保需求减少--Valcambi

中国并不提供黄金贸易的官方数据，香港数据成为流向中国内地黄金数量的风向标。但香港数据并不代表中国内地整体进口情况，因为中国还直接从上海和北京进口黄金。

Mesaric估计今年中国黄金购买数量下降，是指中国通过所有途径的进口数量。

澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya称，中国对黄金偏好的下降，可以从上海黄金交易所的金价升水疲软明显看出。

Thianpiriya称，“过去两年上海金价升水大涨，交易商可从进口黄金，然后在国内市场出售中大赚一笔，但今年升水没有升高，”

Mesaric称，中国黄金进口减少可能使金价跌向每盎司1,025美元。

“我认为1,025美元是良好支撑，最坏的情况是金价可能跌至950美元，但目前我不认为这会发生。”(完)