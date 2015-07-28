《焦点》中国今年黄金进口或猛降40%，因融资担保需求减少--Valcambi

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国并不提供黄金贸易的官方数据，香港数据成为流向中国内地黄金数量的风向标。但香港数据并不代表中国内地整体进口情况，因为中国还直接从上海和北京进口黄金。
Mesaric估计今年中国黄金购买数量下降，是指中国通过所有途径的进口数量。
澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya称，中国对黄金偏好的下降，可以从上海黄金交易所的金价升水疲软明显看出。
Thianpiriya称，“过去两年上海金价升水大涨，交易商可从进口黄金，然后在国内市场出售中大赚一笔，但今年升水没有升高，”
Mesaric称，中国黄金进口减少可能使金价跌向每盎司1,025美元。
“我认为1,025美元是良好支撑，最坏的情况是金价可能跌至950美元，但目前我不认为这会发生。”(完)
(编译 孙国玉/孙茉莉/于春红; 审校 王洋/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”