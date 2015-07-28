《袁志辉专栏》目前极低的信用利差难以为继

路透上海7月28日 - (作者袁志辉为路透中文特邀专栏作家，就职于安信证券固定收益部，文章仅代表本人观点)

在刚性兑付没有被彻底打破，信用风险还仅是个案的时候，信用债的票息优势是绝对的，而这容易导致债券投资者尤其是配置户对信用债的被动配置，并进而将信用利差压到较低的水平。

7月份以来债券市场走势呈现较大的分化。各品种信用债收益率持续下行30—40bp，而利率在走势一波三折，较月初累计下行仅10bp左右，信用利差在6月份偏低的水平上继续出现30bp左右的收窄。至此，信用利差已经接近2008年信用债大扩容以来的最低点。

根据一般信用分析框架，信用利差收窄的重要原因在于经济基本面的回暖带动企业盈利的改善。二季度以来，由于经济增速逐步面临跌破政府目标下限的风险，逆周期的投资调控政策密集推出，叠加货币层面连续降息降准，实体经济的投融资环境略有改善，宏观经济确实出现跌幅收窄的向好局面。6月份的经济数据超出市场预期，但是实际上与中观和微观经济现象发生较大的背离，到7月份微观数据进一步恶化，财新PMI大幅下跌，反映出实体经济复苏远弱于预期。因此，经济向好并不是信用利差收缩的主要原因，且考虑到债券市场收益率整体都处于下行态势，这也与宏观经济复苏的预期不符。

近期市场最大的变化莫过于股市暴跌引发的大类资产配置转移和市场风险偏好的下降。

股票市场6月初高点累计跌幅已经接近30%，股票市场处于剧烈的去杠杆过程，全市场风险偏好处于急剧回落阶段。参考历史上情况，风险资产暴跌一般对低风险资产产生利好，投资资金将债券尤其利率债、中高等级信用债作为避险资产进行增持，在大类资产层面，投资资金的资产配置面临较大的调整，固定收益类低风险资产被追逐。

伴随股市暴跌，为股票加杠杆配资、打新股配资等获取高额收益的资金失去了安全保障，配资行为的风险大增，导致市场上实际的无风险收益率大幅下降。打新基金的年化收益率一般在10%左右，并且几乎没有风险，此前股票持续上涨阶段，股票杠杆配资的资金约定收益率也能接近10%，与刚性兑付的信托等非标一样，推高了全市场的无风险收益率，进而对债券市场收益率的下行构成障碍。约2万亿的打新基金以及3万亿左右的配资撤离股票后，很大一部分转移到类固收市场，直接拉低无风险利率，同时也将被动配置现有高收益的信用债，对债市的流动性缓解及利率下行产生作用。

由于资金成本的压力，从股票市场转移的资金运作模式与传统银行理财类似，基本是配置高收益债券进行套息。于是6月份，估值在5.5%附近的5年期债券仍较多，但是到7月持续下行至5%附近。

随着信用利差被压缩到历史的地点，如果没有增量被动配置资金的介入，考虑到当前的广谱资金利率水平，信用债以及信用利差都难以继续下行。

经济新常态下，股债双牛已经长期存在，只是在股市暴跌期市场风险偏好的调整更利于债券，随着股市调整逐步到位，市场恐慌情绪消除，风险偏好仍逐步回升，虽然再次猛烈加杠杆的行为难以重现，但是该催化因素对债市的利好也是短期冲击，难以对债市构成趋势性利好，信用利差继续收窄缺乏动力。

更为重要的在于负债成本的压力。2014年以来，以债券为代表作的资产端收益率持续大幅下行，带动银行理财收益率被动下行，目前全市场3个月期银行理财预期收益率在4.9%附近。中长期来看，理财利率主要有资产端来定价，但是短期内利率刚性较大的利率负债成本是信用债坚定的估值下限。如图2所示，5年AA中票与3月期理财的利差近年来持续收窄，但是从未到负值，债券估值每次临近理财成本后都快速反弹30—50bp。截至7月末，5年AA中票与理财利差已不足15bp，靠理财资金难以进一步拉低信用债估值。

图1：信用债估值下限收到理财成本的强约束link.reuters.com/syh35w

此外，信用利差快速收窄后，利率债价值凸显，面临补涨要求，将拉大信用利差。理论上，商业银行在投资债券资产时，需要考虑剔除税收溢价、资本溢价后的各类债券相对投资价值。以5年AA中票和5年国债为例，信用利差需要扣除90bp左右的税收溢价、170bp的资本溢价，那么5年国债的可比收益就已经优于5年AA中票。在理财被动配置需求大幅拉低信用债收益率后，利率下行滞后的利率债投资价值凸显，市场的投资行为将推动利率债合理价值的回归。

历史上，信用利差低于200bp的案例极为少见，2008年以来主要有两段，即2008年9—10月、2010年3季度。通过比对两段案例和当前的宏观历史背景，也不支持信用利差继续收窄。

图2：基本面不支持如此低的信用利差link.reuters.com/vyh35w

2008年三季度，国际金融危机日益蔓延，经济总需求断崖式下跌，政府启动逆周期调整，央行连续降息降准，货币政策趋于宽松，债券市场整体处于牛市环境。6%附近的信用仍能提供较为客观的绝对回报率，在市场极度乐观情况下，合理的投资行为在于拉长组合久期、配置高票息信用债放杠杆，于是中长期信用债估值快速下行，信用利差收窄约40bp，最低至151bp。随后利率债开始补涨行情，收益率大幅下行，而信用债维持窄幅震荡，信用利差被抬升到200bp以上。信用利差在200bp以下的存续期仅一个月左右，主要原因在于债券牛市行情下，信用债的杠杆息差优势。

4万亿投资计划将经济从断崖下拉上来，宏观经济增速从2009年开始即逐步回升，到2010年后缓慢进入过热阶段。2010年三季度，处于宏观经济从复苏转向过热的阶段，市场利率还是较低，R007在1.7%附近。经过前期的下行，5年期国债已经降至2.5%左右的低点，三季度基本窄幅震荡，而信用债在极低的利率环境下仍有较厚的套息收益（以5年AA中票为例，息差空间约320bp），虽然整体估值属于历史较低水平，但是只要低利率环境能存续，套息交易将继续推动信用债估值下行，进而将信用利差拉低到170bp附近。随着宏观经济强势回升，央行货币政策转向，步入政策收紧周期，R007从2%以下的低位快速上升到2010年末的4%左右，2011年一季度进一步上行至5%以上，债券市场进入大熊市，信用利差持续大幅攀升至2011年底的350bp。

与前述两段信用利差极低的案例相比，当前的宏观环境有较大差异。21世纪最初的10年里，经济波动的范畴属于周期性，而2011年后经济的衰退具有很大成分的结构性因素。去产能、去杠杆下经济步入新常态，短期经济在政策调控下跌幅收窄，进入寻底过程，市场对于债券的走势本身即存在较大差异，导致债券缺乏趋势性行情。目前R007在2.5%左右的相对均衡水平，高于2010年的利率约70bp，而信用债估值已较为接近2010年，导致信用债息差大幅收窄。再考虑到信用债违约风险已较2014年以前趋势性抬升，信用风险对于信用利差的定价日益充分，当前的宏观环境并不支持如此低的信用利差。