日本股市：收盘小跌，中国股市收窄跌幅带动日股从两周低点反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月28日 - 日本股市周二收盘小幅下跌，盘中走势震荡，早盘一度创出逾两周低点，但随后收窄跌幅，受中国股市缩小跌幅提振。
日经指数 收盘跌0.1%至20,328.89点，盘中在平盘附近徘徊。该指数早盘一度跌至7月13日以来最低位20,070.62点。
东证股价指数 跌0.5%至1,629.46点；JPX-日经400指数 跌0.6%至14,698.04点。
0600GMT，沪深300指数 跌0.1%，沪综指 跌1.4%，早盘一度跌5%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”