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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 14:26 BJT

日本股市：收盘小跌，中国股市收窄跌幅带动日股从两周低点反弹

路透东京7月28日 - 日本股市周二收盘小幅下跌，盘中走势震荡，早盘一度创出逾两周低点，但随后收窄跌幅，受中国股市缩小跌幅提振。

日经指数 收盘跌0.1%至20,328.89点，盘中在平盘附近徘徊。该指数早盘一度跌至7月13日以来最低位20,070.62点。

东证股价指数 跌0.5%至1,629.46点；JPX-日经400指数 跌0.6%至14,698.04点。

0600GMT，沪深300指数 跌0.1%，沪综指 跌1.4%，早盘一度跌5%。(完)

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