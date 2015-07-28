更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收升，离岸CNH贬值预期渐消退

* 人民币微收升 * 中间价小升至两周新高 * 衍生品走势表明人民币仍存贬值预期 * 但即期持坚或淡化贬值预期 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京7月28日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅波动后微收升，中间价因隔夜国际美元< .DXY>疲弱而小升至两周新高。交易员表示，衍生品走势表明人民币仍存贬值预期，但若即期继续持坚，贬值 预期会随之逐渐淡化，衍生品市场亦将回归平稳。 他们并称，美元/人民币期权隐含波动率继续上升，其中一年期美元/人民币平价期权 创本轮 反弹新高，预示人民币放宽波幅和货币政策进一步宽松预期引发贬值的可能性依然较高。但离岸 、 在岸 美元/人民币掉期曲线皆略微下移，显示市场渐趋平稳。离岸CNH即期或再现7月上旬走势， 与在岸价差终将收窄。 “央行态度很坚决，虽然有贬值预期，但即期还是不动。离岸CNH涨了一点，加上美元也跌了，至少对贬 值预期消退还是有好处的。”一中资行交易员表示。 人民币即期今日成交 179亿美元，较周一明显减少；交易员称，这或是因套利空间缩窄 所致。离岸CNH今日走升幅度大于在岸CNY，且美元指数跌至两周低点，人民币贬值预期略有淡化。 渣打银行财富管理部最新研报称，上周五国务院声明暗示近期可能会扩大人民币交易区间，引发资本外流 的不确定性。未来进一步降息是可能的，虽然实际利率保持在高位，但是通胀预期可能会保持低位，因为大宗 商品价格大幅下降，且中国的PPI指数连续38个月处于负值区域，这将使央行拥有进一步宽松货币政策的空间 。 全球汇市方面，美元兑日圆周二从两周低点反弹，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将召开政策会议 之际，投资者未理会中国股市大跌，而是将焦点集中在美国2015年升息的可能性上。 新兴汇市方面，多数新兴亚洲货币因为美元隔夜走疲而上涨；新加坡坡元周二上涨，因中国股市震荡提升 对安全资产的兴趣。周一中国股市创八年最大跌幅后，大家对中国股市的担忧渐增，市场对新兴亚币涨势能维 持多久心存犹疑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2094 6.2095 0.00% 中间价 6.1154 6.1176 0.04% 成交额 179.06亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.54%(上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 6 6.2092 6.2098 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,570 FXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.2174 6.2191 一年期NDF 6.272 6.276 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯/曾祥进)