全球金市：黄金接近五年半低点，投资者关注美联储会议

0615 GMT，现货金 涨0.3%至1,096.96美元。上周五曾低至1,077美元，为2010年2月以来最低价，并连续第五周下跌。

本月初中国股市暴跌以及希腊债务危机均未催生黄金避险买盘，投资者主要关注美国加息的可能性，这推动了美元走强并降低了黄金等非生息资产的吸引力。

继上周大跌以来，投资者对黄金的信心依然不稳，上周金价累计跌幅超过3%，跌幅之大为3月以来之最。

汇丰称短期内金价或仍承压，有可能冲击1,000美元价位而后反弹。

澳新银行驻新加坡的大宗商品策略师Victor Thianpiriya则预计，如果1,080美元再度失守，则下一重要支撑位在1,045美元。

美国8月交割的黄金期货 持平于每盎司1,097美元。现货铂金 和现货钯金 均微涨。(完)

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