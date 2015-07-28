全球金市：黄金接近五年半低点，投资者关注美联储会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0615 GMT，现货金 涨0.3%至1,096.96美元。上周五曾低至1,077美元，为2010年2月以来最低价，并连续第五周下跌。
本月初中国股市暴跌以及希腊债务危机均未催生黄金避险买盘，投资者主要关注美国加息的可能性，这推动了美元走强并降低了黄金等非生息资产的吸引力。
继上周大跌以来，投资者对黄金的信心依然不稳，上周金价累计跌幅超过3%，跌幅之大为3月以来之最。
汇丰称短期内金价或仍承压，有可能冲击1,000美元价位而后反弹。
澳新银行驻新加坡的大宗商品策略师Victor Thianpiriya则预计，如果1,080美元再度失守，则下一重要支撑位在1,045美元。
美国8月交割的黄金期货 持平于每盎司1,097美元。现货铂金 和现货钯金 均微涨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙国玉；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”