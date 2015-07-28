《汇市简讯》欧元/美元或能上涨，但交易员寻找高点出脱意愿增强

路透7月28日 - 0626 GMT

* 传言在1.1100附近及上方有大量的欧元/美元卖单

* 多头动能明显减弱后，逢高出脱意愿似乎增强

* 50日均线位置1.1106受关注，但昨日高点1.1129已超越这一水平

* 昨天在55日均线受阻(今天位置在1.1128)，对于部位仍偏空的市场而言，此一均线位置十分重要

* 似有可能重返夏季交投区间1.08-14中点的操作

* 在区间波动格局下，一个月波动率看似接近触顶，200日均在10.7%，有可能降至7月份9.3%的低点。(完)

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