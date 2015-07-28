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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 15:14 BJT

表格：7月10日止日本生胶库存下降2.9%至13,662吨

路透东京7月28日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，7月10日止日本生胶库存较6月30日下降2.9%至13,662吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 7月10日 6月30日 6月20日 6月10日 5月31日 5月20日

生胶 13,662 14,075 14,386 14,873 13,271 12,708

天然乳胶 477 534 488 514 519 514

合成胶(固体) 982 1,059 1,045 1,045 1,058 1,147

合成乳胶(D.R.C.) 27 27 27 27 27 27 (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)

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