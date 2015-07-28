表格：7月10日止日本生胶库存下降2.9%至13,662吨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月28日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，7月10日止日本生胶库存较6月30日下降2.9%至13,662吨。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 7月10日 6月30日 6月20日 6月10日 5月31日 5月20日
生胶 13,662 14,075 14,386 14,873 13,271 12,708
天然乳胶 477 534 488 514 519 514
合成胶(固体) 982 1,059 1,045 1,045 1,058 1,147
合成乳胶(D.R.C.) 27 27 27 27 27 27 (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”