中国金融：广东横琴自贸区将开展人民币双向融资，推进涉外住宅跨境按揭

路透北京7月28日 - 中国广东自贸区横琴新区管委会周二表示，横琴片区将通过先行先试货物贸易便利化、扩大服务领域开放的制度创新；尽快在横琴开展人民币双向融资业务，开展银行业同业之间的跨境人民币业务创新试点，推进涉外商品房跨境按揭业务试点。

中国证券网周二援引《2015年广东自贸试验区珠海横琴片区改革创新发展总体方案》指出，积极支持和推动横琴交易平台探索开展跨境现货交易；探索将境外产业投资与港澳资本市场有机结合，鼓励在横琴片区设立专业从事境外股权投资的项目公司，支持有条件的投资者设立境外投资股权投资母基金等。

总体看，方案围绕构建国际化、市场化、法治化营商环境；深入推进粤港澳服务贸易自由化；强化国际贸易功能集成；增强自贸试验区辐射带动功能等五大方面提出61项举措，拟将横琴片区打造成促进澳门经济适度多元发展新载体。

在深化金融领域开放创新方面，方案提出，推动人民币作为跨境大额贸易和投资计价、结算的主要货币；推动开展双向人民币融资业务，推动出台相关管理办法，探索开展涉外住宅跨境按揭试点业务，允许港澳银行机构为港澳企业和居民在横琴新区置业办理跨境按揭业务。

方案称，加强与各级人民银行的沟通、联系，积极争取《跨境人民币贷款管理暂行办法》以及《外债宏观审慎管理试点管理办法》等相关政策的尽快出台。

具体措施方面，允许外资股权投资管理机构、外资创业投资管理机构在横琴片区发起管理人民币股权投资和创业投资基金。积极推动澳门国际银行横琴代表处转为合资银行，积极寻找符合条件的境外金融机构，特别是港澳金融机构作为发起人，争取在横琴片区设立各类独资和合资银行。

方案并支持更多符合条件的银行机构在横琴片区设立离岸业务中心或开展离岸业务，支持浦发银行 、平安银行 的离岸中心积极开展离岸业务。

方案还表示，推进CEPA框架下对港澳进一步扩大开放。取消或放宽对港澳投资者的资质要求、股比限制、经营范围等准入限制，重点在金融服务、交通航运服务、商贸服务、专业服务、科技服务等领域取得突破。出台对港澳投资特别管理“短清单”(负面清单模式)，落实与港澳服务贸易自由化。将外商投资广告企业项目审批和设立分支机构由审批改为备案。

此外，方案明确，重点发展旅游休闲健康、商务金融服务、文化科教和高新技术等产业，建设文化教育开放先导区和国际商务服务休闲旅游基地，打造促进澳门经济适度多元发展新载体，建设广东深化与葡语系、西语系国家经贸合作新平台。