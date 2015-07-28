金属期市：LME铜价上扬，因中国政府重申股市救市承诺稳定信心

虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民周二也提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持稳，0729GMT上涨0.6%，至每吨5,220美元。上日跌至六年低点5,164美元，下挫1.4%。LME期铜今年以来下跌约17%。

“我个人不预期铜价会守住，”香港一交易员称。“股市下跌，且量没那么大，我想仍然会走低。”

上海期交所期铜 收敛盘初跌幅，下跌0.3%，至每吨38,330元人民币。

经纪商Triland特别指出消费端的买兴有限。“在金属供应充沛，中国制造业放缓，能源价格持续下跌之时，这并不令人惊讶。这个下行趋势已经稳稳确立，高盛说会跌到4,500美元的预测，一天比一天显得更有可能。”

LME期铝上周跌至1,632美元，逼近六年低点，但周二已回升至1,649美元。(完)

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