金属期市：LME铜价上扬，因中国政府重申股市救市承诺稳定信心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民周二也提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持稳，0729GMT上涨0.6%，至每吨5,220美元。上日跌至六年低点5,164美元，下挫1.4%。LME期铜今年以来下跌约17%。
“我个人不预期铜价会守住，”香港一交易员称。“股市下跌，且量没那么大，我想仍然会走低。”
上海期交所期铜 收敛盘初跌幅，下跌0.3%，至每吨38,330元人民币。
经纪商Triland特别指出消费端的买兴有限。“在金属供应充沛，中国制造业放缓，能源价格持续下跌之时，这并不令人惊讶。这个下行趋势已经稳稳确立，高盛说会跌到4,500美元的预测，一天比一天显得更有可能。”
LME期铝上周跌至1,632美元，逼近六年低点，但周二已回升至1,649美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”