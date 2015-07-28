路透伦敦7月28日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：升破1.1050美元及1.1435高点拉出的趋势线阻力后，增加了重新升穿本月高点1.1215，并重新站上6月高位的可能性，但必须先站稳在1.0980上方。如果跌破1.0970，可能下看1.0800水平，以及今年低点1.0460拉出的趋势线支撑位。

美元/日圆：看来准备进一步跌向122.50，但目前在123.00水平确实有支撑。必须重新升穿123.70，才有可能重返124.50水平。

英镑/美元：只要仍低于1.5675美元阻力，则短线进一步上涨的可能性似乎有限。只要仍高于200日移动均线(1.5410美元)，续涨的走势依然完整，唯有跌破1.5400，才有可能下看1.5200水平。如果升破过去两周高点1.5675，将重新上看1.5820水平。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1058 1.1091 -0.30 -8.59 1.2097

美元/日圆 123.65 123.22 0.35 3.51 119.68

欧元/日圆 136.73 136.71 0.01 -5.85 144.77

美元/瑞郎 0.9640 0.9623 0.18 -3.03 0.9941

英镑/美元 1.5539 1.5556 -0.11 -0.22 1.5573

美元/加元 1.3024 1.3038 -0.11 12.10 1.1618

澳元/美元 0.7297 0.7268 0.40 -10.66 0.8168

新西兰元/美元 0.6666 0.6600 1.00 -14.51 0.7797

欧元/瑞郎 1.0662 1.0674 -0.11 -11.34 1.2026

欧元/英镑 0.7115 0.7128 -0.18 -8.25 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4550 9.4366 0.19 0.49 9.4688

美元/挪威克朗 8.1945 8.1716 0.28 9.67 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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