企业并购：苏黎世保险有意以逾80亿美元竞购英国同业RSA Insurance

路透苏黎世/伦敦7月28日 - 现金充足的苏黎世保险 正在考虑竞购应该英国同业RSA Insurance Group 。交易金额可能超过80亿美元，将成为监管收紧下最新一笔行业并购交易。

欧洲有关保险商必须留出多少资金以缓冲市场动荡影响的新规即将实施，已经促成了一些交易，另外再加上许多市场投资回报率低且保费低廉，分析师预计还会有更多交易发生。

近期传出臆测后，苏黎世保险表示正在寻求一项并购交易。苏黎世保险规模达450亿瑞郎，提供从人寿保险到一般保险的一系列保险产品。

“苏黎世保险注意到了与RSA Insurance Group PLC相关的市场臆测，确认本公司正在评估潜在报价，”其在周二表示。

“这项声明并不代表本公司有确定要发出收购要约的意愿，不能保证发出任何要约。”

金融时报称苏黎世保险正在考虑以55亿英镑(86亿美元)、或每股5.5英镑的价格收购RSA。巴克莱分析师表示，苏黎世保险有30亿美元左右的富余现金，可以最多负债50亿美元来推进这项交易。

RSA市值44亿英镑(69亿美元)。该公司拒绝就此置评。

RSA股价在0708 GMT时上涨12.4%至4.9英镑。苏黎世保险股价则下跌2.4%。(完)