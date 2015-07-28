《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.8%，股市波动料避险需求不减

* 招标品种: 财政部三年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(29日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 2.76%-2.84%

* 预测均值: 2.80%(按各家机构预测值平均)

路透北京7月28日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，股市上日暴跌后今日仍未止跌，避险买盘涌入债市，一级市场国开新债结果亦大幅偏低，故明日新债定位料仍低于二级，预测均值落在2.80%附近。

“股市波动大的话短期利率债会成为（股市资金）变现后的选择。”北京一银行交易员认为。

国开行 上午招标的四期固息增发债收益率均远低于市场预期，定位大多低于预测均值7-8bp左右，且投标倍数高企。

另一国有大行交易员亦指出，央行加量逆回购彰显稳定预期姿态，资金宽松局面下股市又不稳，预计短债收益率有下行空间。

中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，券商、银行和蓝筹ETF等权重板块鼎力护盘令跌幅收窄。分析师指出，连番暴跌后今日国家队开始出手，提振指数作用明显，但中小市值个股走势仍弱。鉴于场外配资清查结果和救市资金退出方案尚不明确，市场信心难以拢聚，预计短线大盘继续震荡整理。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.8309%。本次续发国债的标的券150012券最新成交收益率 在2.83%。

明日招标新债为财政部今年第12期 三年国债的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.05%。

投标标位设定上，变动幅度为0.025元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。