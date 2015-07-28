《路透晚报》--7月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收盘小跌，中国股市收窄跌幅带动日股从两周低点反弹

日本股市周二收盘小幅下跌，盘中走势震荡，早盘一度创出逾两周低点，但随后收窄跌幅，受中国股市缩小跌幅提振。日经指数收盘跌0.1%至20,328.89点，盘中在平盘附近徘徊。该指数早盘一度跌至7月13日以来最低位20,070.62点。东证股价指数跌0.5%至1,629.46点。

--中国股市：沪综指收跌1.7%至逾半个月新低，金融板块护盘令跌幅收窄

中国股市沪综指收跌1.7%至逾半个月新低，券商、银行和蓝筹ETF等权重板块鼎力护盘令跌幅收窄。分析师指出，连番暴跌后今日国家队开始出手，提振指数作用明显，但中小市值个股走势仍弱。鉴于场外配资清查结果和救市资金退出方案尚不明确，市场信心难以拢聚，预计短线大盘继续震荡整理。

沪综指收报3,663.00点，跌62.56点或-1.68%。上证A股今日成交6,799.1亿元人民币，上日为7,159.3亿元。沪深300指数收报3,811.09点,跌0.20%。

--香港股市：蓝筹股上涨带动恒指收高，寄望内地放松货币政策

香港蓝筹股上涨，与中国内地股市跌势形成对比，因中国当局暗示进一步放松货币政策，市场寄望中国股市能够企稳。恒生指数上涨0.6%，收报24,503.94点。创下7月17日以来最大单日涨幅。今日盘初一度触及三周低点。恒生国企指数下跌0.5%至11,173.04点，创下三周最低收位。

--汇市：美元兑日圆上涨，焦点转向美联储升息可能性

美元兑日圆从两周低点反弹，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将召开政策会议之际，投资者未理会中国股市大跌，而是将焦点集中在美国2015年升息的可能性上。美元/日圆涨约0.33%报123.66日圆，脱离周一低点123.01日圆。美元指数涨0.3%至96.774，美元兑欧元涨0.3%至1.1059。

--欧元债市：德国公债收益率小升，因亚洲股市稍有企稳

德国公债收益率(殖利率)小升，因亚洲股市企稳，以及风险偏好回升。不过策略师表示，进一步升势将受阻于油价下滑和即将到来的美国政策会议。德国公债收益率脱离周一触及的三周低点，因今日亚洲股市温和复苏。德国10年期公债收益率涨3个基点，至0.67%，周一触及三周低位0.623%。评级较低的南欧国家公债表现较好，意大利和西班牙公债收益率均上涨1个基点，分别报1.92%和1.95%。

--国际油市：油价跌至近六个月低点，受中国股市下跌影响

油价连续第五个交易日下跌，跌至近六个月最低位，因中国股市重挫，令人对该国石油需求前景的疑虑加深。0821GMT，布兰特原油期货跌0.78美元至52.69美元，盘中触及低位52.28美元，为2月初以来最低，7月迄今累计跌幅接近18%。布兰特原油可能遭遇3月以来最长连跌期。美国原油期货下挫0.36美元至47.03美元。上日收低0.75美元。

--全球金市：黄金接近五年半低点，投资者关注美联储会议

黄金徘徊在2010年初以来的低点附近，反映出投资者对买入黄金的犹豫心情，此时市场对美国近期将升息的预期升温。0904GMT，现货金涨至1,096.2至美元。上周五曾低至1,077美元，为2010年2月以来最低价，并连续第五周下跌。美国8月交割的黄金期货每盎司美元。

--金属期市：LME铜价上扬，因中国政府重申股市救市承诺稳定信心

伦敦金属交易所(LME)铜价攀升，扭转周一创六年低点的跌势，因中国的救市承诺稳定信心。中国股市的暴跌令投资者感到担心，同时也打击了铜的需求前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持稳，0903GMT上涨0.77%，至每吨5,228美元。上海期交所期铜收敛盘初跌幅，下跌0.3%，至每吨38,330元人民币。