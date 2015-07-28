《全球汇市》美元兑日圆上涨，焦点转向美联储升息可能性

“我们认为FOMC的立场将较预期强硬，如果倾向于有条件的2015年升息被视为立场强硬的话，”CitiFX的G10外汇策略全球主管Steven Englander在给客户的报告中写道。

本周美联储会议后，对美元而言下一个大事件将是美国第二季度国内生产总值(GDP)数据，初值将于周四公布。美国第一季经济因天气原因萎缩后，市场预计将恢复增长。

英国GDP数据将于0830 GMT公布，英镑 小跌0.2%，至1.5532美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1065 1.1091 -0.23 -8.53 1.2097

美元/日圆 123.58 123.22 0.29 3.45 119.68

欧元/日圆 136.74 136.71 0.02 -5.84 144.77

美元/瑞郎 0.9644 0.9623 0.22 -2.99 0.9941

英镑/美元 1.5534 1.5556 -0.14 -0.25 1.5573

美元/加元 1.3024 1.3038 -0.11 12.10 1.1618

澳元/美元 0.7300 0.7268 0.44 -10.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6670 0.6600 1.06 -14.45 0.7797

欧元/瑞郎 1.0668 1.0674 -0.06 -11.29 1.2026

欧元/英镑 0.7121 0.7128 -0.10 -8.18 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4433 9.4366 0.07 0.37 9.4688

美元/挪威克朗 8.1987 8.1716 0.33 9.73 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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