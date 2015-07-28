欧元债市：德国公债收益率小升，因亚洲股市稍有企稳

由于油价在四个月低点附近徘徊，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三政策会议后仍料将在升息计划方面保持谨慎，因此策略师对于预计市场后续走势颇为小心。

德国10年期公债 收益率周二涨3个基点，至0.67%，周一触及三周低位0.623%。

评级较低的南欧国家公债表现较好，意大利 和西班牙公债收益率 均上涨1个基点，分别报1.92%和1.95%。

市场周二将密切关注美国经济数据，以从中寻找美国决策者暗示升息步伐的更多证据。

DZ Bank称，市场目前预计美联储9月升息的机率为35%，但周三美联储声明不太可能特别提到近期升息之事，若果真如此，此后这一机率将“明显下降”。(完)

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