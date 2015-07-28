台湾个股：开发金控旗下凯基证券整合海外子公司持股拟赴香港挂牌上市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月28日 - 台湾中型金控--开发金控 周二称，将整合旗下凯基证券在亚太地区营运机构持股，并以海外子公司作为控股主体简称“凯基香港”向香港联交所申请上市，将成台资金融机构在台湾以外资本市场申请上市的首例。
开发金控发言人张立人表示，面对海外同业券商近年于香港持续扩张所带来竞争，透过在香港IPO扩充海外资本，将是凯基香港持续掌握业务、维持领先的必经之路。
“港股4、5、6月成交量都是比去年倍数成长，成长量成长就是券商的好日子要来了。”他接受路透电访说。
他表示，现在很多中国券商去香港IPO，且随着凯基证券在香港业务的推展，母公司不可能一直注资，因此规划整合香港、新加坡及泰国等地证券相关机构的营运持股，暂定明年前进香港IPO以扩大凯基香港的营运资本。
开发金控新闻稿亦指，凯基香港在香港证券交易所的市占率排名前20位，为避免在海外同业积极于香港并购、上市及增资的竞争过程被边缘化，凯基香港透过IPO扩充资本无疑增添更强而有力的竞争利器。
凯基证券总经理丁绍曾此前也指出，受惠于沪港通激励港股成交量大增，凯基香港的经纪市占持续上升，今年凯基香港前四月业绩已达去年全年水准。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”