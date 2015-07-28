台湾个股：开发金控旗下凯基证券整合海外子公司持股拟赴香港挂牌上市

路透台北7月28日 - 台湾中型金控--开发金控 周二称，将整合旗下凯基证券在亚太地区营运机构持股，并以海外子公司作为控股主体简称“凯基香港”向香港联交所申请上市，将成台资金融机构在台湾以外资本市场申请上市的首例。

开发金控发言人张立人表示，面对海外同业券商近年于香港持续扩张所带来竞争，透过在香港IPO扩充海外资本，将是凯基香港持续掌握业务、维持领先的必经之路。

“港股4、5、6月成交量都是比去年倍数成长，成长量成长就是券商的好日子要来了。”他接受路透电访说。

他表示，现在很多中国券商去香港IPO，且随着凯基证券在香港业务的推展，母公司不可能一直注资，因此规划整合香港、新加坡及泰国等地证券相关机构的营运持股，暂定明年前进香港IPO以扩大凯基香港的营运资本。

开发金控新闻稿亦指，凯基香港在香港证券交易所的市占率排名前20位，为避免在海外同业积极于香港并购、上市及增资的竞争过程被边缘化，凯基香港透过IPO扩充资本无疑增添更强而有力的竞争利器。