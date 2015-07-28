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市场报道 | 2015年 7月 28日 星期二 16:58 BJT

修正-全球贵金属：7月27日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.61%

(更正：标题中日期应为7月“27日”，非“24日”)

路透7月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓减少0.61%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,867,643.9 7月27日 21,867,643.9 7月24日 0.0 0.00%

iShares 326,829,247.2 7月27日 328,834,516.2 7月24日 -2,005,269.0 -0.61% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)

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