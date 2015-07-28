亚洲橡胶：TOCOM指标期胶跌至近三周低点，受中国相关担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Nihon Unicom Inc总经理Hiroyuki Kikukawa说：“TOCOM价格今日稍晚扳回一些，因中国股市从低点反弹，以及上海期胶收复一些跌幅。”
中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，券商、银行和蓝筹ETF等权重板块鼎力护盘令跌幅收窄。分析师指出，连番暴跌后今日国家队开始出手，提振指数作用明显，但中小市值个股走势仍弱。鉴于场外配资清查结果和救市资金退出方案尚不明确，市场信心难以拢聚，预计短线大盘继续震荡整理。
沪综指收报3,663.00点，跌62.56点或-1.68%。上证A股今日成交6,799.1亿元人民币，上日为7,159.3亿元。
上海期交所1月期胶 下跌45元人民币至每吨12,660元，盘中一度低见12,355元。
Kikukawa说：“在中国股市周一暴跌后，当前所有目光都集中在中国股价上。”
“唯一的支撑是对于泰国、越南等产胶国干旱天气所带来影响的担忧，”他说。
新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤138.8美分，下跌1.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 汪红英/王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”