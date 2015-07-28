亚洲橡胶：TOCOM指标期胶跌至近三周低点，受中国相关担忧拖累

Nihon Unicom Inc总经理Hiroyuki Kikukawa说：“TOCOM价格今日稍晚扳回一些，因中国股市从低点反弹，以及上海期胶收复一些跌幅。”

中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，券商、银行和蓝筹ETF等权重板块鼎力护盘令跌幅收窄。分析师指出，连番暴跌后今日国家队开始出手，提振指数作用明显，但中小市值个股走势仍弱。鉴于场外配资清查结果和救市资金退出方案尚不明确，市场信心难以拢聚，预计短线大盘继续震荡整理。

沪综指收报3,663.00点，跌62.56点或-1.68%。上证A股今日成交6,799.1亿元人民币，上日为7,159.3亿元。

上海期交所1月期胶 下跌45元人民币至每吨12,660元，盘中一度低见12,355元。

Kikukawa说：“在中国股市周一暴跌后，当前所有目光都集中在中国股价上。”

“唯一的支撑是对于泰国、越南等产胶国干旱天气所带来影响的担忧，”他说。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤138.8美分，下跌1.3美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>