英国人事：经济学家弗利葛获任命为央行货币政策委员会委员

路透伦敦7月28日 - 英国央行和英国财政部周二称，英国财政大臣奥斯本任命经济学家弗利葛(Gertjan Vlieghe)为英国央行货币政策委员会外部委员。

弗利葛曾为英国央行官员，后成为Brevan Howard Asset Management的经济学家，他将接替迈尔斯职位，首个三年任期从9月份开始。