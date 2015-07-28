英国人事：经济学家弗利葛获任命为央行货币政策委员会委员

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月28日 - 英国央行和英国财政部周二称，英国财政大臣奥斯本任命经济学家弗利葛(Gertjan Vlieghe)为英国央行货币政策委员会外部委员。
弗利葛曾为英国央行官员，后成为Brevan Howard Asset Management的经济学家，他将接替迈尔斯职位，首个三年任期从9月份开始。
“弗利葛是一位能力出众的经济学家，为这个岗位带进他在英国央行和金融服务业的经历，将使货币政策委员如虎添翼。”(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。