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市场报道 | 2015年 7月 28日 星期二 17:28 BJT

英国人事：经济学家弗利葛获任命为央行货币政策委员会委员

路透伦敦7月28日 - 英国央行和英国财政部周二称，英国财政大臣奥斯本任命经济学家弗利葛(Gertjan Vlieghe)为英国央行货币政策委员会外部委员。

弗利葛曾为英国央行官员，后成为Brevan Howard Asset Management的经济学家，他将接替迈尔斯职位，首个三年任期从9月份开始。

“弗利葛是一位能力出众的经济学家，为这个岗位带进他在英国央行和金融服务业的经历，将使货币政策委员如虎添翼。”(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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