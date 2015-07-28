中国经济：做强科技第一生产力，推进简政放权破除创新束缚--总理

路透北京7月28日 - 中国国务院总理李克强近日表示，中国进入升级发展关键阶段，要破解资源环境等约束，实现新旧动能转换，关键要做强科技这个第一生产力，为此要进一步简政放权，破除对创新的不合理束缚。

新华社周二援引李克强出席国家科技战略座谈会讲话称，要用好创新这把“金钥匙”，实现科技与经济深度融合，促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

要依托“互联网＋”平台，集众智搞创新，厚植科技进步的社会土壤，打通科技成果转化通道，实现创新链与产业链有效对接，塑造中国发展的竞争新优势。

他表示，为此要进一步推进简政放权、放管结合、优化服务等改革，坚决破除对创业创新的不合理束缚，创新科研投入、科技管理、收益分配、科研协同和政府服务等机制，使广大科研人员能够自主决策、潜心研究。