英国数据：第二季GDP成长率回升，受石油及服务业推助

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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国内需求料将保持旺盛，工资的增长以及暂时的低通胀将提振家庭收入，同时有迹象显示随着经济复苏日渐成熟，企业也在加大投资力度。
但来自欧元区的需求依然疲软，令制造业承压。英国工业联盟(CBI)周一公布的调查预示，出口业者面临近四年来最黯淡的前景。
英国国家统计局周二公布的数据显示，第二季制造业产出较前季下降0.3%，为逾两年来首次出现季度下降，但北海油气产出带动整体工业生产较前季增加1.0%，增速为2010年底以来最快。
工业生产中的矿业/采掘部分(包括油气开采)产出较前季增长7.8%，为1989年以来最大增幅。
建筑业产出与前季持平，从前季小幅下降的情况中反弹，官方数据依然较民间数据疲软。(完) (编译 张明钧/郑茵/孙国玉；审校 孙茉莉/张明钧/于春红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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