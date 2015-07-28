英国数据：第二季GDP成长率回升，受石油及服务业推助

国内需求料将保持旺盛，工资的增长以及暂时的低通胀将提振家庭收入，同时有迹象显示随着经济复苏日渐成熟，企业也在加大投资力度。

但来自欧元区的需求依然疲软，令制造业承压。英国工业联盟(CBI)周一公布的调查预示，出口业者面临近四年来最黯淡的前景。

英国国家统计局周二公布的数据显示，第二季制造业产出较前季下降0.3%，为逾两年来首次出现季度下降，但北海油气产出带动整体工业生产较前季增加1.0%，增速为2010年底以来最快。

工业生产中的矿业/采掘部分(包括油气开采)产出较前季增长7.8%，为1989年以来最大增幅。