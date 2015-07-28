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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 17:23 BJT

台湾汇市：台币连四跌创四个月新低，因进口商买汇及外资逢低承接美元

* 台币连四跌创四个月收盘低位
    * 进口商买汇及外资逢低承接美元
    * 明日实质交易区间估在31.42-31.52

    路透台北7月28日 - 台币兑美元 周二微贬续创逾四个月收盘低位，并录得连四日跌势。汇银人士
表示，来自外资及进口商的买汇需求，带动台币实质交投再度贬破31.500，而月底出口商抛汇卖需仍强，令台
币跌幅略显收敛，月底前料台币实质交投暂在31.500附近震荡整理。
    
    他们表示，时序越接近月底，出口商抛汇卖盘料续增温，因此尽管外资持续有汇出需求，也不急于出手，
倾向逢低再进场承接美元，致今日台币实质交投在31.500上下窄幅波动，交投量缩静待FOMC会议释出新方向指
引。
    
    “早上可能是反应台积电申请汇出的事有冲一波，然后就安静了。”一位大型公营行库交易员说。
    
    另位民营银行交易员也称，短线台币持续趋弱整理，经济部投审会上日通过台积电 申请汇出20
亿美元成为市场风向球，强化交投偏弱操作的信心，不过月底前仍待去化出口商抛汇卖需，台币实质交投暂难
跳脱31.500盘整格局。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点走势较趋于震荡，早盘溢价幅度明显扩
大，尾盘则回到价平附近。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.475/31.505，上日收在31.550。
    
    台币兑美元今日续探四个月收盘低位，前低为3月18日的31.650。今日台币实质交易区间在31.478-31.522
，上日交易区间在31.446-31.523。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在31.450-31.520。 
    
    台湾股市 周二收涨0.3%报8,582.49点。 证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台
股卖超45.72亿台币，连续五个交易日卖超共计200.54亿台币。    
    
    新加坡坡元周二上涨，因中国股市震荡提升对安全资产的兴趣；多数新兴亚洲货币因为美元隔夜走疲而上
涨。 韩元兑美元 收高0.2%报1,164.9，上日收报1,167.0。 
     
    本周余日国际重要经济数据和事件有：     
    7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策
委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合
采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数。 

    7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月
消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(U
BS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。
    
    7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初
值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑
许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博
鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。
     
    7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P
MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑
订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率
决定。   
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.575    31.560  31.478-31.582   31.575     8.02   10.06
                                                                         
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 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.005/0.005          -0.005/0.005  
 美元/台币六个月期           -0.085/-0.065          -0.095/-0.075     
                                                
 (完)

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