台湾汇市：台币连四跌创四个月新低，因进口商买汇及外资逢低承接美元

* 台币连四跌创四个月收盘低位 * 进口商买汇及外资逢低承接美元 * 明日实质交易区间估在31.42-31.52 路透台北7月28日 - 台币兑美元 周二微贬续创逾四个月收盘低位，并录得连四日跌势。汇银人士 表示，来自外资及进口商的买汇需求，带动台币实质交投再度贬破31.500，而月底出口商抛汇卖需仍强，令台 币跌幅略显收敛，月底前料台币实质交投暂在31.500附近震荡整理。 他们表示，时序越接近月底，出口商抛汇卖盘料续增温，因此尽管外资持续有汇出需求，也不急于出手， 倾向逢低再进场承接美元，致今日台币实质交投在31.500上下窄幅波动，交投量缩静待FOMC会议释出新方向指 引。 “早上可能是反应台积电申请汇出的事有冲一波，然后就安静了。”一位大型公营行库交易员说。 另位民营银行交易员也称，短线台币持续趋弱整理，经济部投审会上日通过台积电 申请汇出20 亿美元成为市场风向球，强化交投偏弱操作的信心，不过月底前仍待去化出口商抛汇卖需，台币实质交投暂难 跳脱31.500盘整格局。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点走势较趋于震荡，早盘溢价幅度明显扩 大，尾盘则回到价平附近。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.475/31.505，上日收在31.550。 台币兑美元今日续探四个月收盘低位，前低为3月18日的31.650。今日台币实质交易区间在31.478-31.522 ，上日交易区间在31.446-31.523。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在31.450-31.520。 台湾股市 周二收涨0.3%报8,582.49点。 证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台 股卖超45.72亿台币，连续五个交易日卖超共计200.54亿台币。 新加坡坡元周二上涨，因中国股市震荡提升对安全资产的兴趣；多数新兴亚洲货币因为美元隔夜走疲而上 涨。 韩元兑美元 收高0.2%报1,164.9，上日收报1,167.0。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策 委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合 采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数。 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月 消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(U BS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑 许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博 鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.575 31.560 31.478-31.582 31.575 8.02 10.06 元太外汇经纪公司 31.576 31.560 31.478-31.580 31.575 4.67 4.30 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.085/-0.065 -0.095/-0.075 (完)