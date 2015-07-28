欧洲汇市：英镑兑美元和欧元上涨，因数据显示二季度英国经济增速加快

UFX.com高管Dennis de Jong说：“稳步增长意味着生活水准改善，围绕希腊的担忧终于开始消退，促使卡尼加息的因素开始加大。”

“不过英镑走强可能会影响制造业和出口。对于卡尼来说利率决策将士一个继续寻找平衡的过程。”

利率互换市场隐含1月加息的可能，基本与近期卡尼的讲话相符。后者表示首次加息可能在年底附近。