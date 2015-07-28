欧洲汇市：英镑兑美元和欧元上涨，因数据显示二季度英国经济增速加快

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
欧元兑英镑 扩大跌幅，报0.7098，数据公布前报0.7122。
UFX.com高管Dennis de Jong说：“稳步增长意味着生活水准改善，围绕希腊的担忧终于开始消退，促使卡尼加息的因素开始加大。”
“不过英镑走强可能会影响制造业和出口。对于卡尼来说利率决策将士一个继续寻找平衡的过程。”
利率互换市场隐含1月加息的可能，基本与近期卡尼的讲话相符。后者表示首次加息可能在年底附近。
下周英国央行将召开会议，预计不会有利率变动决定，不过投票情况可能显示MPC内部会出现今年以来的首次分歧。
下个月初英国央行还将公布季度通胀报告。(完)
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(编译 王洋; 审校 郑茵/孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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