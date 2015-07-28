版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 28日 星期二 17:28 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元上涨，因数据显示二季度英国经济增速加快

欧元兑英镑 扩大跌幅，报0.7098，数据公布前报0.7122。

UFX.com高管Dennis de Jong说：“稳步增长意味着生活水准改善，围绕希腊的担忧终于开始消退，促使卡尼加息的因素开始加大。”

“不过英镑走强可能会影响制造业和出口。对于卡尼来说利率决策将士一个继续寻找平衡的过程。”

利率互换市场隐含1月加息的可能，基本与近期卡尼的讲话相符。后者表示首次加息可能在年底附近。

下周英国央行将召开会议，预计不会有利率变动决定，不过投票情况可能显示MPC内部会出现今年以来的首次分歧。

下个月初英国央行还将公布季度通胀报告。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 王洋; 审校 郑茵/孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐