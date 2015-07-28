路透基点：首都机场集团委托银行安排最高400亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，首都机场集团公司已委任中国农业银行担任唯一牵头行、簿记行兼额度代理行，安排一笔最高400亿元人民币(65.2亿美元)长期融资。这笔融资将用于支持建设首都第二国际机场。

据一位消息人士称，双方仍在讨论融资条件，更多细节料将在未来几个月公布。

另有七家银行亦受邀加入联贷，它们分别是：中国银行、交通银行、首都机场集团财务有限公司、建设银行、国家开发银行、工商银行和中国邮政储蓄银行。

首都第二国际机场在去年11月获得发改委批准，将位于与河北省接壤的北京大兴区。

据发改委一份落款日期为11月22日的批文显示，建设项目总投资将达799.8亿元人民币，其中一半将来自银行贷款和其他融资渠道。