路透基点：首都机场集团委托银行安排最高400亿元人民币贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，首都机场集团公司已委任中国农业银行担任唯一牵头行、簿记行兼额度代理行，安排一笔最高400亿元人民币(65.2亿美元)长期融资。这笔融资将用于支持建设首都第二国际机场。
据一位消息人士称，双方仍在讨论融资条件，更多细节料将在未来几个月公布。
另有七家银行亦受邀加入联贷，它们分别是：中国银行、交通银行、首都机场集团财务有限公司、建设银行、国家开发银行、工商银行和中国邮政储蓄银行。
首都第二国际机场在去年11月获得发改委批准，将位于与河北省接壤的北京大兴区。
据发改委一份落款日期为11月22日的批文显示，建设项目总投资将达799.8亿元人民币，其中一半将来自银行贷款和其他融资渠道。
据国内媒体报导，机场建设已于去年12月26日启动，预计需要五年才能完工。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”