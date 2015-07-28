香港个股：新鸿基地产投得市区重建局九龙马头角重建项目

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月28日 - 香港市区重建局周二宣布，位于九龙马头角北帝街/新山道的重建项目，由香港主要地产商--新鸿基地产 投得。
该地盘项目面积约1,087平方米。项目完成后，预计可提供约8,152平方米住宅楼面面积（约160个住宅单位），以及约1,631平方米商业楼面面积。
市建局并不会公布项目中标价，但此前市场估计项目估值介乎5.3-7.4亿港元。测量师认为，此项目具港铁 ＂沙中线＂（沙田至中环）铁路概念，增加其发展潜力。
北帝街/新山道重建项目本月14日截标，市建局共接获20份标书。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”