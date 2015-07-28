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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 18:03 BJT

香港个股：新鸿基地产投得市区重建局九龙马头角重建项目

路透香港7月28日 - 香港市区重建局周二宣布，位于九龙马头角北帝街/新山道的重建项目，由香港主要地产商--新鸿基地产 投得。

该地盘项目面积约1,087平方米。项目完成后，预计可提供约8,152平方米住宅楼面面积（约160个住宅单位），以及约1,631平方米商业楼面面积。

市建局并不会公布项目中标价，但此前市场估计项目估值介乎5.3-7.4亿港元。测量师认为，此项目具港铁 ＂沙中线＂（沙田至中环）铁路概念，增加其发展潜力。

北帝街/新山道重建项目本月14日截标，市建局共接获20份标书。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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