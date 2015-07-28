更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，大型金融机构跨月拆款供应无虞

* 大型金融机构跨月供给无虞，短率持稳 * 银行不愿降低买票利率，但趋势朝低档靠拢 * RP利率持稳，投信、法人资金多 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 董永年 路透台北7月28日 - 台湾银行间短率周二持稳。银行资金调度人员表示，进入月底，跨月调度需求渐增， 虽有大型公股银行因额度已满不再承做，但另一大型金融机构供给无虞，使得拆款利率稳在既有水准。 资金调度人士称，相较先前月底累积超额准备动辄数千亿台币，本旬在央行提前扩大冲销带动下，截至周 一的累积超额准备仅2,422亿台币，显示央行不愿让市场过度浮滥，适度宽松的货币政策目标没有改变。 〞老大不喜欢资金太滥，短期利率就在这边。〞大型银行资金调度人员说。 另一银行调度人士则称，市场资金虽然宽裕，但感觉分配不均。但因7月没有季底问题，有较多银行可以 提供跨月资金，因此周五短率将不致出现走扬的情形。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.388% 0.387% --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.388-0.490% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.420-0.470% 0.410-0.470% **买票利率朝低端靠拢** 短票方面，交易员表示，大型金融机构大幅下调买票利率的效应持续，虽然不少银行对0.54%的利率接受 度不高，不过已有公股银行为去化资金而降低利率。 大型票券公司交易员指出，大型金融机构开出的买票额度高达百亿台币，因此只要有券都会尽量供应，纵 然其他银行仍存在抗性，但相信状况很快就会改变。 〞光是我一家，他(大型金融机构)就要三位数。〞大型票券商主管说。 对于大降利率买票的动作，大型金融机构主管称，主要是因为公债到期、现金股利以及退休金入帐，令资 金去化压力大增所致。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.553%，同前日；上 日成交量76.591亿台币，前日129.31亿台币。 台湾央行周二公布，共发行5,497亿台币定存单。较今日存单到期金额5,511亿台币，存单发行余额减14亿 。 本周央行存单到期金额总计为1兆297.8亿；分别为周三1,466.80亿、周四2,013.50亿及周五802.50亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为200亿台币，累积超额准备为2,622亿台币、加计前期1%的超额 准备4,148亿台币。 **RP利率稳在低档** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日无论投信、法人的资金普遍偏多。有券商因RS(附卖回)被银 行要求调降利率，要求投信客户跨月，否则RP利率就会调降。 〞天期长一点比较不会降利率，要落在周五就不行。〞一证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，由于利率已经降无可降，因此投信客户都没有跨月的打算。 他们表示，由于市场资金相当宽松，因此月底紧缩效应不会发生。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63% ，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0 .44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附 买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽)