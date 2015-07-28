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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 18:37 BJT

东南亚股市：多数下滑，印尼股市创16个月新低

受本币走软影响，东南亚股市遭遇卖压。马来西亚 和泰国 今年以来表现欠佳。
    
    泰国SET指数下滑0.3%至2014年5月来最低收位。
    
    全球油价下滑，亦累及能源类股。
    
    新加坡金光农业资源 重挫5.6%，马来西亚
Kuala Lumpur Kepong 下滑2.4%，炼厂Thai Oil 挫跌2.0%。
    
    在今日稍后开始的美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的会议前夕，亚洲投资者人气仍趋于谨慎。
一些投资者认为美联储将会为最快在9月加息铺路。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.38    -3.02   -0.80   -8.86   410.77
    新加坡                   3281.09   -32.33   -0.98   -2.50  3365.15
    马来西亚                  1699.70   -10.06   -0.59   -3.49  1761.25
    泰国                      1408.07    -4.48   -0.32   -5.98  1497.67
    印尼                      4714.76   -56.53   -1.18   -9.80  5226.95
    菲律宾                     7479.03   -68.41   -0.91   +3.44  7230.57
    越南                        631.47    -3.99   -0.63  +15.73   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 张明钧/戴素萍)

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