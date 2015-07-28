东南亚股市：多数下滑，印尼股市创16个月新低

受本币走软影响，东南亚股市遭遇卖压。马来西亚 和泰国 今年以来表现欠佳。 泰国SET指数下滑0.3%至2014年5月来最低收位。 全球油价下滑，亦累及能源类股。 新加坡金光农业资源 重挫5.6%，马来西亚 Kuala Lumpur Kepong 下滑2.4%，炼厂Thai Oil 挫跌2.0%。 在今日稍后开始的美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的会议前夕，亚洲投资者人气仍趋于谨慎。 一些投资者认为美联储将会为最快在9月加息铺路。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 374.38 -3.02 -0.80 -8.86 410.77 新加坡 3281.09 -32.33 -0.98 -2.50 3365.15 马来西亚 1699.70 -10.06 -0.59 -3.49 1761.25 泰国 1408.07 -4.48 -0.32 -5.98 1497.67 印尼 4714.76 -56.53 -1.18 -9.80 5226.95 菲律宾 7479.03 -68.41 -0.91 +3.44 7230.57 越南 631.47 -3.99 -0.63 +15.73 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 张明钧/戴素萍)