离岸人民币：韩国新韩银行发行一笔12亿元三年期狮城债，利率为4.2%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月28日 - 韩国新韩银行周一成功发行一笔12亿元人民币三年期狮城债，利率为4.2%。
销售文件显示,该笔债券分别获得Aa3/A(穆迪/标普)评级,并已于今日在新加坡交易所上市。
路透旗下IFR杂志称，该笔狮城债获得60个账户25亿元资金认购，因获超额认购，最终利率较初始询价的4.3%略有降低。
从投资者类别看，银行为50%，基金和资产管理为43%，私人银行6%及其他。
汇丰银行和渣打银行分别为联合账簿管理人。
新韩银行该笔债券周二在二级市场表现较活跃，报价为100.30/100.40。（完）
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”