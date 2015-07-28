版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 18:30 BJT

离岸人民币：韩国新韩银行发行一笔12亿元三年期狮城债，利率为4.2%

路透香港7月28日 - 韩国新韩银行周一成功发行一笔12亿元人民币三年期狮城债，利率为4.2%。

销售文件显示,该笔债券分别获得Aa3/A(穆迪/标普)评级,并已于今日在新加坡交易所上市。

路透旗下IFR杂志称，该笔狮城债获得60个账户25亿元资金认购，因获超额认购，最终利率较初始询价的4.3%略有降低。

从投资者类别看，银行为50%，基金和资产管理为43%，私人银行6%及其他。

汇丰银行和渣打银行分别为联合账簿管理人。

新韩银行该笔债券周二在二级市场表现较活跃，报价为100.30/100.40。（完）

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐