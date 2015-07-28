欧元区金融：希腊提交股市重开方案，等待欧洲央行批准--消息

路透雅典7月28日 - 两位监管方面的消息人士周二表示，希腊正在等待欧洲央行批准其提交的股市重开计划。希腊股市休市已有一个月之久。

两位消息人士称，股票交易所最早可能在周三恢复交易，这取决于欧洲央行的意见。

消息人士称，希腊监管机构提出了两套不同计划：一套计划不对交易设限，另一套则对希腊投资者的交易进行限制，以防资本流出银行业体系。

“股市是在明天还是其它时间重新开市，取决于什么时候得到欧洲央行的回覆，”一位消息人士这样说道。“明天能不能开市还不一定。”

雅典股票交易所自6月29日以来一直关闭，之前希腊政府宣布银行暂时停业，并实施资本管制以防银行业系统因为储户大规模提款而崩溃。(完)