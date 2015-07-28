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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 19:00 BJT

国际油市：380-cst燃料油受供给面打压下跌，结束两日涨势

路透新加坡7月28日 - 亚洲指标380-cst燃料油价差周二下跌，结束
前两日上涨走势，因市场供给浮滥，而需求仍说不上是强劲水准。
        
    路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格贴水扩大0.45美元
，达到每吨2.90美元。
    
    交易商表示，在供应充裕之际，卖家以较参考价格为低的行情出售，
造成市场两级化发展。
    
    一名新加坡交易商表示，“6月的操作已经扭曲市场。”
    
    该交易商补充称，就算8月套利船货供应减少，也不会有太大影响，
因交易商手上还有不少货。

    维多公司自道达尔买进2万吨380-cst燃料油，8月17-21日装运，每吨
较新加坡现货报价贴水3.50美元。
    
    道达尔出售2万吨380-cst燃料油给维多公司，8月18-22日装运，每吨
较新加坡现货报价贴水3美元。
    
    卢克石油(Lukoil)出售2万吨380-cst燃料油给维多公司，8月23-27日
装运，每吨较新加坡现货报价贴水3美元。(完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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