国际油市：380-cst燃料油受供给面打压下跌，结束两日涨势

路透新加坡7月28日 - 亚洲指标380-cst燃料油价差周二下跌，结束 前两日上涨走势，因市场供给浮滥，而需求仍说不上是强劲水准。 路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格贴水扩大0.45美元 ，达到每吨2.90美元。 交易商表示，在供应充裕之际，卖家以较参考价格为低的行情出售， 造成市场两级化发展。 一名新加坡交易商表示，“6月的操作已经扭曲市场。” 该交易商补充称，就算8月套利船货供应减少，也不会有太大影响， 因交易商手上还有不少货。 维多公司自道达尔买进2万吨380-cst燃料油，8月17-21日装运，每吨 较新加坡现货报价贴水3.50美元。 道达尔出售2万吨380-cst燃料油给维多公司，8月18-22日装运，每吨 较新加坡现货报价贴水3美元。 卢克石油(Lukoil)出售2万吨380-cst燃料油给维多公司，8月23-27日 装运，每吨较新加坡现货报价贴水3美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)