美股业绩：福特汽车第二季获利优于预期，北美销售续强

福特维持全年营业利润介于85亿至95亿美元的预估不变。

福特第二季净利为18.9亿美元，每股盈余(EPS)为0.47美元。财报中没有一次性项目，而0.47美元的数字优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的0.37美元。