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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 19:03 BJT

美股业绩：福特汽车第二季获利优于预期，北美销售续强

路透底特律7月28日 - 福特汽车 第二季财报普遍优于华尔街预期，因北美销售持续强劲。

福特维持全年营业利润介于85亿至95亿美元的预估不变。

福特第二季净利为18.9亿美元，每股盈余(EPS)为0.47美元。财报中没有一次性项目，而0.47美元的数字优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的0.37美元。

福特季度营收达373亿美元，亦优于市场预估的353.4亿。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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