美股业绩：福特汽车第二季获利优于预期，北美销售续强

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透底特律7月28日 - 福特汽车 第二季财报普遍优于华尔街预期，因北美销售持续强劲。
福特维持全年营业利润介于85亿至95亿美元的预估不变。
福特第二季净利为18.9亿美元，每股盈余(EPS)为0.47美元。财报中没有一次性项目，而0.47美元的数字优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的0.37美元。
福特季度营收达373亿美元，亦优于市场预估的353.4亿。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。