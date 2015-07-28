国际油市：石脑油裂解价差创五周高点，西方套利船货减少

路透新加坡7月28日 - 亚洲石脑油裂解价差连续四个交易日上涨，触 及每吨84.38美元的五周高点，因西方船货到港速度放缓。 交易商先前预期，由于运费偏高等种种因素，9月从欧洲、地中海及 美国等西方地区运抵此间的船货减少。 韩国石化业者持续寻求9月到港船货，各路买家开始感受到相关冲击 。 交易商指出，Lotte Chemical周二买进估计达5万吨9月上半月交运石 脑油，每吨较日本成本加运费(C&F)报价贴水约2.50美元。 与LG化学及YNCC先前为9月上半月付出的价格每吨贴水3美元相较，贴 水幅度已见收窄。 亚洲汽油裂解价差小幅跌至每桶15.70美元，但与上年同期相较仍高 出逾40%。 新加坡市场有四笔汽油交易，一笔石脑油交易。 壳牌从PTT买进两批95号汽油，8月17-21日装运，价格分别为每桶71. 30及72.00美元。 PTT并出售一批92号汽油给中国石油，8月17-21日装运，价格为每桶6 8.50美元。 道达尔自维多公司买进一批92号汽油，8月23-27日装运，每桶报68.4 0美元。 Petro-Diamond出售一批9月下半月石脑油给伊藤忠，每吨480美元。( 完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)