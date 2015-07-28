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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 19:43 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑至五年半新低，因供应持续涌入市场

路透新加坡7月28日 - 亚洲柴油裂解价差持续下滑，周二下跌至五年
半新低，因供应持续涌入中国、印度与马来西亚等市场。
    
    路透数据显示，8月柴油裂解价差下滑0.81美元，每桶较迪拜原油升
水7.87美元，为2010年2月1日以来低位，当时价差为每桶7.83美元。
    
    交易商表示，印度的Essar Oil在标售中提供8月的第二批船货，增加
柴油出口，上月仅标售一批船货。
    
    印度炼厂通常是透过私下协商的方式销售出口船货。
    
    Energy Aspects分析师周二在报告中表示，在中国汽油需求持续两位
数成长的情况下，炼厂料将尽可能生产，使得整体柴油库存上升。
    
    “因此，油品库存每月以远高于平均的500万桶速度增长，中质馏分
油为400万桶，凸显出中国炼厂未来面临的巨大挑战。”报告中写道，意
指6月的生产数据。
    
    交易商表示，来自南非与印尼的现货需求，让价差没有进一步走跌。
    
    新加坡现货交易方面，有三笔柴油交易，无航煤交易。
    
    维多公司向道达尔购买15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月12-16日
，每桶较8月12-16日新加坡报价均价贴水0.95美元。
    
    壳牌向中国石油购买15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月12-16日，
每桶较新加坡报价贴水0.90美元。
    
    壳牌向卢克石油(Lukoil)购买15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月1
3-17日，每桶较8月均价贴水0.85美元。(完)
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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