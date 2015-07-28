国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑至五年半新低，因供应持续涌入市场

路透新加坡7月28日 - 亚洲柴油裂解价差持续下滑，周二下跌至五年 半新低，因供应持续涌入中国、印度与马来西亚等市场。 路透数据显示，8月柴油裂解价差下滑0.81美元，每桶较迪拜原油升 水7.87美元，为2010年2月1日以来低位，当时价差为每桶7.83美元。 交易商表示，印度的Essar Oil在标售中提供8月的第二批船货，增加 柴油出口，上月仅标售一批船货。 印度炼厂通常是透过私下协商的方式销售出口船货。 Energy Aspects分析师周二在报告中表示，在中国汽油需求持续两位 数成长的情况下，炼厂料将尽可能生产，使得整体柴油库存上升。 “因此，油品库存每月以远高于平均的500万桶速度增长，中质馏分 油为400万桶，凸显出中国炼厂未来面临的巨大挑战。”报告中写道，意 指6月的生产数据。 交易商表示，来自南非与印尼的现货需求，让价差没有进一步走跌。 新加坡现货交易方面，有三笔柴油交易，无航煤交易。 维多公司向道达尔购买15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月12-16日 ，每桶较8月12-16日新加坡报价均价贴水0.95美元。 壳牌向中国石油购买15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月12-16日， 每桶较新加坡报价贴水0.90美元。 壳牌向卢克石油(Lukoil)购买15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月1 3-17日，每桶较8月均价贴水0.85美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)