马来西亚期市：棕榈油期货连五日下跌，盘中触及三个月最低

路透雅加达7月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五个交易日下 跌，来到三个月最低，反映了竞争市场疲弱及全球大宗商品下跌，尽管马 币走弱提供些许支撑。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低0.47%，报 每吨2,130马币，稍早一度触及2,115马币，为4月30日以来最低。 成交量报37,341口，高于通常的35,000口。 “我们受到大连市场的影响，”一国外商品券商驻吉隆坡的交易员表 示。他指的是中国大连交易所豆油期货近来下跌。 第二位交易员表示，尽管该亚洲棕榈油指标价有外部压力，但马币疲 弱带来一些支撑。 马币走弱，对持有其他货币的海外买家来说，马来西亚棕榈油变得较 不昂贵。 “马币目前处于17年低位。这总是件好事，“该交易员表示。 最大棕榈油产油国印尼的国家减灾机构(National Disaster Mitigat ion Agency)周二表示，在7月至11月料将面临温和的厄尔尼诺(圣婴)天气 情况，从苏门答腊到印尼东部等省份都将受到影响。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)