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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连五日下跌，盘中触及三个月最低

路透雅加达7月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五个交易日下
跌，来到三个月最低，反映了竞争市场疲弱及全球大宗商品下跌，尽管马
币走弱提供些许支撑。
    
    马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低0.47%，报
每吨2,130马币，稍早一度触及2,115马币，为4月30日以来最低。
    
    成交量报37,341口，高于通常的35,000口。
    
    “我们受到大连市场的影响，”一国外商品券商驻吉隆坡的交易员表
示。他指的是中国大连交易所豆油期货近来下跌。
    
    第二位交易员表示，尽管该亚洲棕榈油指标价有外部压力，但马币疲
弱带来一些支撑。
    
    马币走弱，对持有其他货币的海外买家来说，马来西亚棕榈油变得较
不昂贵。
    
    “马币目前处于17年低位。这总是件好事，“该交易员表示。
    
    最大棕榈油产油国印尼的国家减灾机构(National Disaster Mitigat
ion Agency)周二表示，在7月至11月料将面临温和的厄尔尼诺(圣婴)天气
情况，从苏门答腊到印尼东部等省份都将受到影响。(完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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