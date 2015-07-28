中国央行：鼓励境外机构成为债市长期投资者，但无持有期限和最低数量要求

路透北京7月28日 - 中国央行周二晚间表示，为维护债券市场平稳健康发展，人民银行鼓励境外机构投资者基于资产保值增值的需要进行长期投资，这与境外央行类机构基于流动性管理需要，开展一些短线的投资和头寸调整并不矛盾，并对境外机构投资者其他的投资需求没有禁止。对此类投资者没有持有期限和最低持有量的要求。

央行稍早发布“关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知”，称境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

刊登在央行网站的答记者显示，在如何理解“相关境外机构投资者应作为长期投资者”方面，中国央行负责人表示，从国际经验看，央行和货币当局、国际金融组织、主权财富基金基本上都是各国金融市场的长期投资者，也符合中国银行间债券市场对长期投资者的定义，对此类投资者没有持有期限和最低持有量的要求。

央行网站就该通知刊登答记者问，强调境外央行和其他官方储备管理机构均可入市。如个别国家的外汇储备由财政部负责管理，亦可入市。