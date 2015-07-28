中国央行：鼓励境外机构成为债市长期投资者，但无持有期限和最低数量要求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月28日 - 中国央行周二晚间表示，为维护债券市场平稳健康发展，人民银行鼓励境外机构投资者基于资产保值增值的需要进行长期投资，这与境外央行类机构基于流动性管理需要，开展一些短线的投资和头寸调整并不矛盾，并对境外机构投资者其他的投资需求没有禁止。对此类投资者没有持有期限和最低持有量的要求。
央行稍早发布“关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知”，称境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。
刊登在央行网站的答记者显示，在如何理解“相关境外机构投资者应作为长期投资者”方面，中国央行负责人表示，从国际经验看，央行和货币当局、国际金融组织、主权财富基金基本上都是各国金融市场的长期投资者，也符合中国银行间债券市场对长期投资者的定义，对此类投资者没有持有期限和最低持有量的要求。
央行网站就该通知刊登答记者问，强调境外央行和其他官方储备管理机构均可入市。如个别国家的外汇储备由财政部负责管理，亦可入市。
此外，该负责人还称，长期以来，人民银行一直鼓励相关境外机构投资者到境内银行间市场投资。《通知》中提到的“对等性原则”并不意味着中国央行对境外央行类机构投资银行间债券市场预设条件。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”