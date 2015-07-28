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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 19:49 BJT

美股业绩：默克第二季营收下滑近11%，受强势美元所累

路透7月28日 - 美国制药商默克 公布季度营收下滑近11%，因美元强势，且消费者照护业务的销售令糖尿病药物的强劲需求相形见绌。

默克第二季净利减少近66%至6.87亿美元，或每股盈余0.24美元，上年同期净利20亿美元，每股盈余0.68美元。

上季包括了收购Cubist Pharmaceuticals的相关支出14.5亿美元。

营收则下滑10.5%至97.9亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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