美股业绩：默克第二季营收下滑近11%，受强势美元所累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月28日 - 美国制药商默克 公布季度营收下滑近11%，因美元强势，且消费者照护业务的销售令糖尿病药物的强劲需求相形见绌。
默克第二季净利减少近66%至6.87亿美元，或每股盈余0.24美元，上年同期净利20亿美元，每股盈余0.68美元。
上季包括了收购Cubist Pharmaceuticals的相关支出14.5亿美元。
营收则下滑10.5%至97.9亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。