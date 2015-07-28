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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 21:31 BJT

美国热股：福特汽车盘初股价上涨近3%，第二季获利优于预期

路透7月28日 - 福特汽车 第二季财报普遍优于华尔街预期，因北美销售持续强劲。

福特盘初股价上涨2.82%至14.96美元，上交易日收报14.55美元。(完)

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