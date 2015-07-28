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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 21:32 BJT

美国热股：康宁盘初股价上涨近1%，第二季净利大幅成长

路透7月28日 - 苹果 供应商康宁 公布季度核心净营收小幅增加，因旗下光纤电缆和连接器的需求强劲，抵销了特殊材料部门销售疲弱表现。

该公司第二季净利增加至4.96亿美元，每股盈余为0.36美元，上年同期分别为1.69亿美元及0.11美元。

康宁盘初股价上涨0.98%至18.63美元，上交易日收报18.45美元。(完)

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