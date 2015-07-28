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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 21:34 BJT

美国热股：联合包裹盘初股价大涨近4%，第二季利润率改善

路透7月28日 - 包裹运送服务公司--联合包裹(优比速，UPS) 周二公布季度净利增加，因利润率改善抵销了营收小幅下滑。

联合包裹盘初股价上涨3.84%至98.77美元，上交易日收报95.12美元。(完)

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