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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 21:33 BJT

美国热股：辉瑞盘初股价上涨逾1%，此前公布季度营收下滑

路透7月28日 - 美国制药商辉瑞 公布季度营收下滑7%，受强势美元影响。

该公司第二季净利降至26.3亿美元，每股盈余(EPS)为0.42美元，上年同期分别为29.1亿及0.45美元。

辉瑞盘初股价上涨1.22%至34.76美元，上交易日收报34.34美元。(完)

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