美国热股：百度业绩不及预期，暴跌最多逾17%至去年6月来最低

路透7月28日 - 中国最大互联网搜索引擎百度 季度获利不及预期，因公司进行大规模投资，以期在核心搜索广告业务以外作多元化发展。目前搜索广告业务盈利下降且面临更激烈的竞争。

多家券商也下调对百度的评级和目标价，称百度在“线上到线下”(O2O)服务上在很多方面面临来自大型非上市公司的竞争，认为百度在O2O投资周期期间，公司的盈利增长可能微乎其微。