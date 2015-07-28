全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运价指数升至今年高位

路透7月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船运价指数触及年内高位。

乾散货运价指数升4点，或0.37%，报1,094点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨55点，或2.84%，报1,990点，此为2014年12月1日来最高水准。日均获利上升318美元，报15,218美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌20点，或1.79%，报1,095点，日均获利跌165美元，至8,728美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至425点。超灵便型船指数 持平在903点。(完)