欧元债市：德国公债收益率因股市反弹而上涨，关注美联储会议

路透伦敦7月28日 - 德国公债收益率(殖利率)周二上升，因股市企稳，以及风险偏好回升。不过策略师表示，进一步升势将受阻于油价下滑和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。

欧元区指标德国公债收益率脱离周一触及的三周低点，因全球股市温和反弹。中国股市周一大跌，使投资者纷纷购入高评级资产，带动德债收益率降至三周低位。尽管中国股市周二收低，但收位高于日内低位，激励投资者信心。

对于希腊债务危机担忧的消退，也降低了避险公债的吸引力。德国Sentix一项研究显示，7月投资者预期欧元区分裂的机率降至26.5%，创下六个月来最低。

由于油价在六个月低点附近徘徊，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三政策会议后仍料将在升息计划方面保持谨慎，因此策略师对于预计市场后续走势颇为小心。

德国10年期公债 收益率周二上涨1.5个基点，至0.65%，周一触及三周低位0.62%。