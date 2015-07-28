欧元债市：德国公债收益率因股市反弹而上涨，关注美联储会议

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦7月28日 - 德国公债收益率(殖利率)周二上升，因股市企稳，以及风险偏好回升。不过策略师表示，进一步升势将受阻于油价下滑和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。
欧元区指标德国公债收益率脱离周一触及的三周低点，因全球股市温和反弹。中国股市周一大跌，使投资者纷纷购入高评级资产，带动德债收益率降至三周低位。尽管中国股市周二收低，但收位高于日内低位，激励投资者信心。
对于希腊债务危机担忧的消退，也降低了避险公债的吸引力。德国Sentix一项研究显示，7月投资者预期欧元区分裂的机率降至26.5%，创下六个月来最低。
由于油价在六个月低点附近徘徊，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三政策会议后仍料将在升息计划方面保持谨慎，因此策略师对于预计市场后续走势颇为小心。
德国10年期公债 收益率周二上涨1.5个基点，至0.65%，周一触及三周低位0.62%。
评级较低的南欧国家公债表现较好，意大利10年期公债 收益率跌2个基点，报1.88%，西班牙公债收益率 下滑大约2个基点，报1.92%。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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