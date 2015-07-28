金属期市：LME期铜上扬，但投资者担心中国股市动荡

* LME期锡追平5月7日高位

* 锌多头重新审视其看涨论点

路透伦敦7月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二攀升，但投资者对中国股市最近跌势仍然惴惴不安，且担心这轮股市震荡可能对全球最大金属消费国的需求带来后果。

中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，券商、银行和蓝筹ETF等权重板块鼎力护盘令跌幅收窄。分析师指出，连番暴跌后今日国家队开始出手，提振指数作用明显，但中小市值个股走势仍弱。鉴于场外配资清查结果和救市资金退出方案尚不明确，市场信心难以拢聚，预计短线大盘继续震荡整理。

“中国股市(给铜市)带来巨大下行压力。目前市场被忧虑情绪主导，”麦格理分析师Vivienne Lloyd.说。“上周(中国制造业数据)疲弱，加剧了投资者不安的情绪。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 劲涨2.2%，收报每吨5,300美元，周一收报5,188美元，且曾触及六年低位5,164美元。

“各种金属市场出现一些对空头仓位获利了结的操作，”一金属交易商表示，“我们需要更多动能，来进一步出脱这些短仓。”

三个月期铝 收涨1%，报1,655美元。期镍 劲涨3%，收报11,325美元。期铅 升1.6%，收报1,722.50美元，期锌 劲涨2.4%，收报1,980美元。

许多人士重新审视之前对期锌价格未来几个月将因供应收紧而上涨的预期。

“尽管进一步迹象显示美国等其他主要市场改善，但中国镀锌钢板生产增长仍然迟滞和中国上半年建筑活动迟缓，不支持普遍乐观的需求预期理论，”花旗集团在报告中说。