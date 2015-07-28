南非汇市：兰特兑美元从14年低位回升，静待美联储会议结果

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周二小幅上涨，从上日触及的14年低位回升，因交易商和分析师认为兰特被过度抛售。
兰特兑美元 触及12.5250兰特日内高位，1619 GMT，兰特上涨0.42%，报12.5645兰特。
兰特周一跌至2001年12月来最低的12.69，在新兴市场抛售潮中首当其冲，因预期美国可能在年内升息。
“兰特在上述水准有些超卖，但我不排除若美联储本周发布的政策声明立场强硬，兰特将面临新的压力，”一约翰内斯堡汇市交易商说。
如果美联储在周三政策声明中为升息时机提供进一步线索，兰特等高收益、高风险资产将可能承受更大的压力。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选