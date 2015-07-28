南非汇市：兰特兑美元从14年低位回升，静待美联储会议结果

路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周二小幅上涨，从上日触及的14年低位回升，因交易商和分析师认为兰特被过度抛售。

兰特兑美元 触及12.5250兰特日内高位，1619 GMT，兰特上涨0.42%，报12.5645兰特。

兰特周一跌至2001年12月来最低的12.69，在新兴市场抛售潮中首当其冲，因预期美国可能在年内升息。

“兰特在上述水准有些超卖，但我不排除若美联储本周发布的政策声明立场强硬，兰特将面临新的压力，”一约翰内斯堡汇市交易商说。