国际油市：油价在连跌四日后企稳，关注美国原油库存数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 布兰特原油在下跌至近六个月低位后反弹
* 美国原油触及3个月低位后上涨逾1%
路透纽约7月28日 - 油价周二在连跌四日后企稳，在盘中触及近六个月低位后反弹，美国原油上涨超过1%，因押注上周美国原油库存减少，抵销了对全球供应过多和中国股市动荡的担忧。
交易商表示，在连续四日下跌，使原油期价下挫6-7%后，油市出现空头回补。
不过，一些人士仍然确信，油价将进一步下跌，离底部仍很遥远。
“市场出现反弹，但我会在油价上升时卖出，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示，他是看空油市的。
布兰特原油期货 收低0.17美元，或0.3%，报每桶53.30美元，稍早触及52.28美元，此为2月初来最低水准，因担心中国股市暴跌。中国是全球最大能源消费国。
美国原油期货 收涨0.59美元，或1.2%，报每桶47.98美元。该合约盘中触及3月来最低46.68美元后反弹，最高上涨逾1美元。
市场对上周美国原油库存减少的预期增强，带动原油期货脱离日内低位。
接受路透访问的分析师预计，截至7月24日该周，美国原油库存减少20万桶。
美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布上周原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存报告。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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