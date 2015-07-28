美国股市: 道琼工业指数收升1.09%，Nasdaq指数收涨0.98%

路透7月28日 - 美国股市周二上涨，结束五日连跌的頽势，因市场焦点从中国股市动荡转向美国企业季报，且臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会在12月前升息。

道琼工业指数 收高189.68点，或1.09%，至17,630.27点；标准普尔500指数 上涨25.61点，或1.24%，至2,093.25点；Nasdaq指数 收升49.43点，或0.98%，至5,089.21点。(完)