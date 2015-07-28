美国股市: 道琼工业指数收升1.09%，Nasdaq指数收涨0.98%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月28日 - 美国股市周二上涨，结束五日连跌的頽势，因市场焦点从中国股市动荡转向美国企业季报，且臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会在12月前升息。
道琼工业指数 收高189.68点，或1.09%，至17,630.27点；标准普尔500指数 上涨25.61点，或1.24%，至2,093.25点；Nasdaq指数 收升49.43点，或0.98%，至5,089.21点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。