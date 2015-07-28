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市场报道 | 2015年 7月 29日 星期三 04:21 BJT

美股盘后：推特上扬2.7%，此前公布第二季业绩

路透7月28日 - 推特 周二在盘后交易中大幅震荡，最新上扬2.7%，之前该公司公布第二季业绩。

推特公布，第二季非GAAP每股收益为0.07美元，GAAP每股收益为0.21美元。第二季营收为5.02亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第二季每股收益0.04美元，营收4.813亿美元。

推特预计第三季营收为5.45-5.60亿美元，2015会计年度营收为22-22.7亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第三季营收为5.558亿美元，2015会计年度营收为22亿美元。(完)

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