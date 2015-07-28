美股盘后：推特上扬2.7%，此前公布第二季业绩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月28日 - 推特 周二在盘后交易中大幅震荡，最新上扬2.7%，之前该公司公布第二季业绩。
推特公布，第二季非GAAP每股收益为0.07美元，GAAP每股收益为0.21美元。第二季营收为5.02亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第二季每股收益0.04美元，营收4.813亿美元。
推特预计第三季营收为5.45-5.60亿美元，2015会计年度营收为22-22.7亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第三季营收为5.558亿美元，2015会计年度营收为22亿美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。