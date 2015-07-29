更正-美股盘后：推特上扬2.7%，此前公布第二季业绩

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(更正：因译文有误，内文第二段应为GAAP每股“亏损”为0.21美元，而非“收益”)
路透7月28日 - 推特 周二在盘后交易中大幅震荡，最新上扬2.7%，之前该公司公布第二季业绩。
推特公布，第二季非GAAP每股收益为0.07美元，GAAP每股亏损为0.21美元。第二季营收为5.02亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第二季每股收益0.04美元，营收4.813亿美元。
推特预计第三季营收为5.45-5.60亿美元，2015会计年度营收为22-22.7亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期推特第三季营收为5.558亿美元，2015会计年度营收为22亿美元。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。