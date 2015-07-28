美国债市：公债价格回落，因中国股市回稳以及新债供应将至

* 中国股市从日低反弹，市场紧张情绪缓解

* 两年期美国公债标售得标利率为0.690%

路透纽约7月28日 - 美国公债价格周二走低，分析师和交易员称，因中国股市回稳，以及季节性清淡交投使新债供应的影响被放大。

今日公布的数据显示，美国5月独栋屋销售增长，但低于预期，以及7月消费者信心指数回落。数据对市场总体走向影响不大。

尽管终盘收跌，但中国股市收盘时从日低大幅反弹，使股市投资者备受鼓舞。尽管政府采取紧急举措救市，但中国股市仍然走低，这加剧了对全球第二大经济将遭遇麻烦的担忧，并提振了避险美国公债的吸引力。

“公债抛售在隔夜交易时段就已开始，之前中国股市从低位反弹，扶助部分削弱了公债的避险买盘，”Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

近期中国股市大起大落，令全球投资者胆战心惊，美国公债成为他们规避风险的避风港。长期公债还得益于美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年某个时点结束近零政策的预期。

尽管预计美联储不会在周三结束的政策会议上升息，但投资者会仔细研读会后发布的政策声明，从中寻找升息时机的线索。不少人预计联储会在9月打响升息的第一枪，但分析师普遍预计，升息时间可能会在9月之后，具体时间取决于经济数据的表现。

重压公债价格的另一个因素是即将开始的公债标售，交易商称。

美国政府计划在本周发行共计900亿美元的两年、五年和七年期定息公债。还将发行150亿美元两年期浮息公债。

财政部周二标售了260亿美元两年期公债，投资者需求稳健。

公债价格陷于狭窄区间内，尾盘脱离日内高位。10年期公债价格 尾盘跌7/32，收益率攀升至2.26%。

30年期公债价格 回落15/32，收益率升至2.97%。(完)

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